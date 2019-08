ZDF heute Sendung vom 01.08.2019

Mit folgenden Themen: Hitzige TV-Debatte in den USA; Krisengipfel in Sachsen; BAföG: Was sich geändert hat; 75 Jahre Warschauer Aufstand; weiteren Nachrichten und dem Wetter.

Beitragslänge: 9 min Datum: 01.08.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 01.08.2020