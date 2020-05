ZDF heute Sendung vom 17.04.2020

Mit folgenden Themen: Zwischenbilanz in der Corona-Krise; Behandlung schwerer Fälle; Wirtschaftsverbände fordern Klarheit; USA will Maßnahmen lockern; Wirtschaftseinbruch in China; weiteren Nachrichten und dem Wetter.

Beitragslänge: 15 min Datum: 17.04.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 17.04.2021