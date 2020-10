Mit folgenden Themen: Covid-19: Was tun gegen steigende Zahlen?; Sorge vor Engpässen in Kliniken; Proteste gegen Abtreibungsrecht in Polen; weiteren Nachrichten und dem Wetter.

13 min 13 min 27.10.2020 27.10.2020 Video verfügbar bis 27.10.2021 Video herunterladen