Mit folgenden Themen: Chaos in der Impfstoff-Frage; NATO-Treffen in Brüssel; "Aufruf an beide Seiten zu deeskalieren"; weiteren Nachrichten und dem Wetter.

13 min 13 min 14.04.2021 14.04.2021 DGS DGS Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 14.04.2022 Video herunterladen