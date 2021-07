Mit folgenden Themen: Impfangebote direkt an Schulen; Spenden nach Flutkatastrophe in Deutschland; Brände an der türkischen Mittelmeerküste; weiteren Nachrichten und dem Wetter.

13 min 13 min 29.07.2021 29.07.2021 DGS DGS Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 29.07.2022 Video herunterladen