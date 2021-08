Mit folgenden Themen: Erst wenige Flüchtlinge in Sicherheit; Wie geht es an den Schulen weiter?; Waldbrände in Südfrankreich; weiteren Nachrichten und dem Wetter.

13 min 13 min 18.08.2021 18.08.2021 DGS DGS Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 18.08.2022 Video herunterladen