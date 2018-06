Nachrichten | heute - Erinnerungen an die Sowjetunion

An die Sowjetunion haben die Menschen in Moskau unterschiedliche Erinnerungen. Sie berichten, dass sie 300 Kilometer gefahren sind, um Wurst zu kaufen oder in langen Schlangen vor Geschäften standen. Dennoch wollen viele Russen die UdSSR zurück.