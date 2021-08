Evakuierungsflüge in der Nacht: Westliche Staaten arbeiten seit dem Taliban-Vormarsch in Afghanistan mit Hochdruck daran, ihre Staatsbürger und Ortskräfte in Sicherheit zu bringen.

1 min 1 min 19.08.2021 19.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 19.08.2022 Video herunterladen