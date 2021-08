Am Montagmorgen sind mehrere Raketen auf den Flughafen in Kabul abgefeuert worden. Sie konnten abgefangen werden. Die Lage in der afghanischen Hauptstadt bleibt angespannt.

1 min 1 min 30.08.2021 30.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 30.08.2022 Video herunterladen