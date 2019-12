Album November 2019

Zum Jubiläum des Mauerfalls erklingt in der Berliner Philharmonie Beethoven. In Venedig steigt der Wasserpegel um mehr als 1,50 Meter. Und ein Juwelendiebstal in der Grünen Kammer Dresden lässt Behörden grübeln.

