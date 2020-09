Kritische Analyse tut not

Am besten schon im Viertelfinale eben gegen Dänemark, die nach Meinung der Scouting-Abteilung um Videoanalyst Tim Plöger gar nicht mal der viel leichtere Gegner sind als Gastgeber Niederlande. Das erneuerte dänische Team, übrigens Favoritenschreck im Viertelfinale für Frankreich bei der EM 2013, spielt kompakt und hat nun mit Pernille Harder vom VfL Wolfsburg eine überragende Stürmerin in seinen Reihen. Das erste K.o.-Duell im Sparta Stadion von Rotterdam wird also am Samstag (20.45 Uhr/live ZDF) zur echten Standortbestimmung für den Fortschritt des deutschen Frauenfußballs unter Jones-Regie.