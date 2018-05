Nachrichten | heute - Anti-Terror-Einsatz in Chemnitz

Nach einem Anti-Terror-Einsatz in Chemnitz hat die Generalbundesanwaltschaft mindestens einen Verdächtigen in Gewahrsam genommen. Um wen es sich dabei handelt, war nicht bekannt. Ein Spezialeinsatzkommando hatten am Montagabend mehrere Wohnungen …