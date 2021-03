Die Kritik am Astrazeneca-Impfstoff hält an. Mögliche Risiken einer Impfung und einer Nicht-Impfung müssen transparent gemacht werden, so Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckhardt.

1 min 1 min 17.03.2021 17.03.2021 Video verfügbar bis 17.03.2022 Video herunterladen