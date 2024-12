Hoffnungen, Wünsche und Träume : Athener lassen Papierlaternen aufsteigen

25.12.2024 | 10:41 |

An Heiligabend haben tausende Athener in Papierlaternen ihre Hoffnungen, Wünsche und Träume in den Himmel geschickt. So soll Freude, Glück und Zusammengehörigkeit gezeigt werden.