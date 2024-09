353 Menschen 2024 ertrunken : DLRG-Bilanz: Zahl der Badetoten gestiegen

Zum Ende der Badesaison hat die DLRG eine alarmierende Bilanz gezogen: In diesem Jahr sind in deutschen Gewässern 353 Menschen gestorben - so viele wie seit Jahren nicht mehr.