Schärfere Corona-Maßnahmen in Bayern: Wintersportler und Tagestouristen müssen künftig verpflichtend in Quarantäne. Auch, wenn sie nur kurz in ein Risikogebiet reisen.

1 min 1 min 26.11.2020 26.11.2020 Video verfügbar bis 26.11.2021 Video herunterladen