Wahl der neuen Länderparlamente

In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern werden neue Länderparlamente gewählt. In Berlin sind 2,5 Millionen Bürger wahlberechtigt, in Mecklenburg-Vorpommern etwa 1,3 Millionen.

1 min 1 min 26.09.2021 26.09.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 26.09.2022 Video herunterladen