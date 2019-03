Deutsche Mixed-Staffel gewinnt Silber

Zuvor hatten die beiden deutschen Frauen Licht und ein wenig Schatten erlebt. Hinz, die in nahezu allen Staffeln als Startläuferin in die Loipe geht, wollte dem dichten Gedränge zu Beginn entfliehen und setzte sich sofort an die Spitze des Feldes. Sie blieb nach der ersten tadellosen Einlage auch vorne dabei, verlor durch zwei Patzer im Stehendschießen aber viel Zeit. "Ich hätte es gerne ein bisschen besser gemacht", sagte die 26-Jährige, die Herrmann mit 29,8 Sekunden Rückstand in die Loipe schickte. Die frühere Langläuferin war erst durch den Ausfall von Dahlmeier ins Team gerutscht, sie machte ihrem Ruf als furiose Läuferin aber gleich alle Ehre - und traf. Nach ihrem ersten Schießen lag das DSV-Team dank Herrmann, die eine schwarz-rot-goldenen Bemalung auf der Wange trug, nur noch zwei Sekunden hinter der Spitze. Trotz dreier Nachlader stehend übergab die 30-Jährige als Führende an Peiffer.