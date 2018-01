Vor dem Frauen-Einzel am Donnerstag (ab 14 Uhr live ZDF) schafften es die deutschen Biathlon-Männer auch beim zweiten Heim-Weltcup nicht auf das Podest - aber es war knapp. Vor 10.500 Zuschauern in der Chiemgau-Arena war der fehlerfrei gebliebene Roman Rees bester Skijäger aus dem Team von Bundestrainer Mark Kirchner.



"Ich bin superglücklich. Ich habe geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Es ist ein Traum", sagte der 24-Jährige, nachdem er die Olympia-Norm geknackt hatte. "Er ist einer, der solide, hart arbeitet", sagte Männer-Bundestrainer Mark Kirchner. "Er ist ein ganz aufgeschlossener Mensch, der sich für vieles interessiert. Und er bringt seinen Humor mit in die Mannschaft."