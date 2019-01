Fast hätte es sogar zum ersten Staffelsieg in Ruhpolding seit 13 Jahren gereicht. 2006 hatte es dort den bislang letzten Erfolg für die Mannschaft gegeben. In diesem Winter war es die beste Platzierung für das Quartett des Deutschen Skiverbandes und ein gutes Signal in Richtung der WM in Östersund/Schweden (7. bis 17. März).