Die letzte Prüfung

Über 200 Meter tritt der Dreifach-Weltrekordler (100 m/200 m/Staffel) nicht an. Über diese, seine Lieblingsstrecke, wird es bei vier WM-Siegen bleiben. Ein Zugeständnis an die Jahre als Spitzensportler, die ihm in den Knochen stecken. An den schmerzenden Rücken. An die Form, die sich in dieser Saison beim achtmaligen Olympiasieger nur sehr schleppend in Richtung Meisterschafts-Form entwickelt. Ein Eingeständnis, dass der schnellste Mann der Welt zu sein, über so viele Jahre, auch für einen Usain Bolt nicht nur Spaß bedeutet. Sondern vor allem jede Menge Arbeit.



Usain Bolt ist nicht nur ein überdurchschnittlich talentierter Sprinter, er ist auch ein begnadeter Entertainer. Er nutzt die winzigen Zeitfenster, die ihm seine Disziplin für den Flirt mit dem Publikum lässt, optimal. Kleine Gesten, lustige Mimik, der lange Zeigefinger an den Lippen. Usain Bolt hat die Ausgestaltung der wenigen Sekunden, in denen jeder Sprinter vor einem Rennen vorgestellt wird, zur Kunstform entwickelt.