In New York hat ein unbekannter Käufer das Botticelli-Gemälde "Junger Mann mit Medallion" für 76 Millionen Euro ersteigert. Nie zuvor wurde ein Werk des Malers so teuer verkauft.

