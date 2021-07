Der britische Milliardär Richard Branson wagt als erster Weltraumtourist "Astronaut001" seinen Flug ins All. Von New Mexico startet der Raumflieger in 90 Kilometer Höhe.

