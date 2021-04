In Colorado Springs ist ein Braunbär auf einen Baum geklettert und kam nicht mehr runter. Er wurde betäubt, in einen Transporter getragen und soll in die Wildnis entlassen werden.

