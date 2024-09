Politikwissenschaftler Korte : "Abwehrkoalitionen gegen AfD stehen offenbar"

22.09.2024 | 22:14 |

Bei der Wahl in Brandenburg zieht das BSW aus dem Stand zweistellig in den Landtag ein. Welche Rolle das Bündnis in einer künftigen Regierung spielen könnte, analysiert Politologe Karl-Rudolf Korte.