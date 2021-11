Mindestens 46 Tote bei Busunfall in Bulgarien

Ein Busunfall hat in Bulgarien in der Nacht zum Dienstag mindestens 46 Menschen das Leben gekostet. Der Bus prallte offenbar gegen eine Leitplanke und ging in Flammen auf.

Videolänge: 1 min Datum: 23.11.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 23.11.2022 Video herunterladen