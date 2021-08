Das Bundeskabinett will am Vormittag weitere Hilfen für die Opfer der Flutkatastrophe beschließen. So soll die Insolvenz-Antragspflicht für Firmen vorübergehend ausgesetzt werden.

