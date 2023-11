Ausschreitungen bei mehreren Fußballspielen

von I. Klinge / P. Wagner 27.11.2023 | 17:00 |

In der Fußball Bundesliga kam es vermehrt zu Ausschreitungen. In Dortmund wurde ein Gladbach-Fan lebensgefährlich verletzt und in Frankfurt gab es wohl mehr als 150 Verletzte.