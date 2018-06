BVB suspendiert Dembélé

1. Neymar 2017 FC Barcelona zu Paris St. Germain 222,0 Mio. Euro

2. Kylian Mbappe 2017 AS Monaco zu Paris St. Germain 180 Mio. Euro

3. Ousmane Dembele 2017 BVB zu FC Barcelona 105 Mio. Euro (plus Boni bis 42 Mio.)

4. Paul Pogba 2016 Juventus Turin zu Manchester United 105,0 Mio. Euro

5. Cristiano Ronaldo 2009 Manchester United zu Real Madrid 94,0 Mio. Euro

6. Gareth Bale 2013 Tottenham Hotspur zu Real Madrid 91,0 Mio. Euro

7. Gonzalo Higuain 2016 SSC Neapel zu Juventus Turin 90 Mio. Euro

8. Romelu Lukaku 2017 FC Everton zu Manchester United 84,7 Mio. Euro

9. Neymar 2013 FC Santos zum FC Barcelona 83,5 Mio. Euro

10. Luis Suarez 2014 FC Liverpool zum FC Barcelona 81,0 Mio. Euro

11. James Rodriguez 2014 AS Monaco zu Real Madrid 80,0 Mio. Euro

12. Kevin De Bruyne 2015 VfL Wolfsburg zu Manchester City 80,0 Mio. Euro



*Ablösesummen (geschätzt)