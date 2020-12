Zum Auftakt von Chanukka ist in Berlin am Brandenburger Tor das erste Licht am zehn Meter hohen Leuchter entzündet worden. Bis zum 18. Dezember kommt jeden Abend eine Kerze dazu.

1 min 1 min 11.12.2020 11.12.2020 Video verfügbar bis 11.12.2021 Video herunterladen