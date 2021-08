Die Berliner Charité will ihre Mitarbeiter ein drittes Mal gegen Corona impfen. Die Klinik biete seit Mittwoch für einen Teil des Personals Auffrischimpfungen an, so ein Sprecher.

