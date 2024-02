Mehr als 100 Tote bei Waldbränden in Chile

von Christoph Röckerath 05.02.2024 | 17:00 |

Flammeninferno in Chile: Tausende Häuser in der Region Valparaiso liegen in Schutt und Asche. Präsident Boric kündigte heute eine zweitägige Staatstrauer für die Todesopfer an.