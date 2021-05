Um vorzeitig einen Impftermin zu erhalten geben immer mehr Menschen falsche Daten an. Allein das Impfzentrum in Hamburg meldete in einer Woche circa 2.000 solcher Fälle.

