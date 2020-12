Nach der Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs soll es in den USA mit dem Impfen losgehen. Zuerst sind Mitarbeiter des Gesundheitswesens und Menschen in Pflegeheimen an der Reihe.

1 min 1 min 14.12.2020 14.12.2020 Video verfügbar bis 14.12.2021 Video herunterladen