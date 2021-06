In den eineinhalb Jahren Corona-Pandemie ist die Zahl der Millionäre in Deutschland deutlich gestiegen. ZDF-Börsenexperte Frank Bethmann erklärt, was hinter diesem Zuwachs steckt.

1 min 1 min 29.06.2021 29.06.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 29.06.2022 Video herunterladen