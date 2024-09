Erneute Detonation in Köln

von Müller-Russell, D. / Roettig, A. 18.09.2024 | 17:00 |

Am Morgen hat es in der Kölner Innenstadt eine Explosion gegeben, erst vor zwei Tagen ging ein Sprengsatz vor einer Disko in die Luft. Ob ein Zusammenhang besteht, ist unklar.