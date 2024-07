DWD meldet Nässe-Rekord in Deutschland

von O. Deuker / S. Sternberg 04.07.2024 | 17:00 |

In den letzten zwölf Monaten hat es mehr geregnet als je zuvor – in Summe rund 1070 Liter pro Quadratmeter, meldet der Deutsche Wetterdienst. Was sind die Folgen der Regenmassen?