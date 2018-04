Nach dem 0:1: Kritik ja - Sorge nein

„Dass Sand im Getriebe war, kam nicht ganz unerwartet“, räumte Löw ein. „Man hat gemerkt, dass wir nicht so harmonisch waren.“ Nur: „Bei einem Turnier wechselt man nicht auf fünf, sechs Positionen.“ Bei seiner Bestandsaufnahme wirkte der 58-Jährige weder überrascht noch beunruhigt. Zu Panikmache besteht ohnehin kein Anlass. „Mir bereitet kaum etwas große Sorgen. Weil ich weiß, dass die Mannschaft zu etwas ganz anderem fähig ist. Jede Mannschaft hat mal so einen Tag, an dem es nicht läuft. Ich weiß, was wir können und welche Mentalität wir haben.“



Und dann hinterließ der Bundestrainer aus dem Bauch der Berliner Betonschüssel noch diese beruhigende Botschaft fürs deutsche Fußball-Volk: „Sie können sicher ein, dass wir uns steigern.“ Vielleicht schon in den finalen Testläufen in Klagenfurt gegen Österreich (2. Juni) und gegen Saudi-Arabien in Leverkusen (8. Juni), sicher aber bis zum ersten WM-Spiel gegen Mexiko in Moskau (17. Juni).