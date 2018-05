Nachrichten | heute - EU berät über digitale Zukunft

Beim EU-Gipfel in Tallinn beschäftigen sich die Staats- und Regierungschefs mit dem digitalen Fortschritt in Europa. Gastgeber Estland präsentiert sich in der Vorreiterrolle: Die Regierung tagt papierlos und Behördengänge können online erledigt werden.