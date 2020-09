Der Leistungssport, den er wegen einer hartnäckigen Fußverletzung nicht auch noch in einem 22. Profijahr für den Verein ausüben kann, scheint ihm derzeit noch nicht zu fehlen. Die am Dienstag beginnende NBA-Saison will er weitgehend aus der Ferne verfolgen. "Ich will etwas Abstand gewinnen, aber ich kann ja nicht von heute auf morgen sagen, das interessiert mich nicht mehr», sagte Nowitzki. Er werde zwar nicht "zu jedem Spiel rennen", aber wahrscheinlich schon mehr Spiele verfolgen, als er sich das heute vornehme, sagte er mit einem Grinsen.