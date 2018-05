Nachrichten | heute - Diskussion um Obdachlosen-Zeltlager

Obdachlose, die in großen Gruppen kampieren, sorgen derzeit vor allem in Berlin für Diskussionen. Immer mehr schlagen ihr Lager in Parks auf und das führt zu Problemen. Die Bezirksbürgermeisterin von Neukölln sieht auch den Bund und die EU in der Pflicht.