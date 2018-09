Nachrichten | heute - Dunja Hayali in Chemnitz

Am Samstag riefen rechte Gruppen zu einem sogenannten Trauermarsch in Chemnitz auf. ZDF-Reporterin Dunja Hayali hat versucht, vor Ort mit Demonstranten zu sprechen. Mehr dazu bei "dunja hayali" am Mittwoch um 22:45 Uhr im ZDF.