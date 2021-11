Mindestens 68 Insassen sind bei Bandenkämpfen in einem Gefängnis in Ecuador getötet worden. Die Lage sei nun wieder unter Kontrolle, so ein Behörden-Sprecher.

Videolänge: 1 min Datum: 14.11.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 14.11.2022 Video herunterladen