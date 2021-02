Deutschlands Kälte-Spitzenreiter: Mühlhausen in Thüringen. Doch auch in anderen Teilen der Republik hält die Kältewelle an. Die Folge: Staus und Einschränkungen im Fernverkehr.

