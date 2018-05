Um doch noch zum dritten Mal in Folge die K.o.-Runde zu erreichen, müsste die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) nicht nur ihre letzten beiden Vorrundenspiele am Sonntag (20.15 Uhr) gegen den zweimaligen Weltmeister Finnland und am Dienstag (16.15 Uhr) gegen Rekord-Olympiasieger Kanada gewinnen. Zudem bräuchte die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm Schützenhilfe der Konkurrenz.