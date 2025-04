Kalifornien: Zoo-Elefanten schützen Jungen vor Erdbeben

Während eines Erdbebens im Süden des US-Bundesstaates Kalifornien hat eine Elefantenherde im San Diego Zoo Safari Park ihre Jungen beschützt. Ein Video, das am Montagmorgen in ihrem Gehege im Park aufgenommen wurde, zeigt die fünf afrikanischen Elefanten, wie sie in der Morgensonne herumstehen, bevor die Erde zu beben beginnt.

Elefanten sind hochintelligente und soziale Tiere, die in der Lage sind, Geräusche mit ihren Füßen zu spüren. Wenn sie eine Bedrohung wahrnehmen, versammeln sie sich oft in einem "Alarmkreis", wobei sich die Jungtiere in der Regel in der Mitte aufhalten und die Erwachsenen nach außen schauen, um die Gruppe zu verteidigen.