Thailand und Myanmar betroffen : Starkes Erdbeben erschüttert Südostasien

28.03.2025 | 09:25 |

Ein Erdbeben hat Teile Südostasiens erschüttert. Das Epizentrum lag in Myanmar - die Erdstöße mit einer Stärke von mindestens 7,4 waren auch in Bangkok in Thailand zu spüren.