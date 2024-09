Teilnahme der Union unklar : Erneut Gespräche über Migrationspolitik

10.09.2024 | 09:00 |

In Berlin sollen am Dienstag erneut Gespräche über mögliche Änderungen in der Migrationspolitik stattfinden. Unklar bleibt, ob auch die Union als Oppositionsführer teilnimmt.