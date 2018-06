Nachrichten | heute - "Es droht eine weitere Eskalation"

Im Asylstreit in der Union droht eine weitere Eskalation. Wenn Innenminister Seehofer Flüchtlinge an der Grenze zurückweisen würde, müsste Merkel ihn entlassen, was einen Koalitionsbruch zur Folge hätte, so ZDF-Korrespondent Walde.