Luxemburg: Krisentreffen der EU-Außenminister

von Florian Neuhann 22.04.2024 | 17:00 |

Beim Treffen der EU-Außen und Verteidigungsminister in Luxemburg wird über die Lage in der Ukraine beraten. Deutschland drängt auf die Lieferung neuer Flugabwehrsysteme an Kiew.